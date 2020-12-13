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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
İnatçı sürücüler boş yolda birbirine girdi

İnatçı sürücüler boş yolda birbirine girdi

Kaza yapan araçlar detay

İlginç Görüntü Ticari Araç 

-Trafikten detay
-Taksici röportaj
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- E-5’te akılalmaz kaza İSTANBUL

- E-5 karayolu Haramidere mevkiinde iki sürücü, aynı anda yan yoldan ana yola bağlanmak istediği esnada birbirlerine yol vermeyince kaza meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle bomboş yolda birbirini sıkıştıran araçlar ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Olay, dün öğle saatlerinde E-5 Haramidere mevkiinde Edirne istikametinde meydana geldi. Sevda H.’nin kullandığı 34 DIY 466 plakalı araç ile Alihan B.’nin kulladığı 34 TGA 25 plakalı ticari araç, E-5 yan yoldan, ana yola bağlanmak istediği sırada birbirilerine yol vermeyerek kazaya neden oldu. Ana yol bağlantı noktasında çarpışan araçlar sıkışarak yolu kapattı. Sokağa çıkma yasağının olduğu ve yolların boş olduğu bir zamanda böyle bir kazanın olması ise pes dedirtti. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, inatçı sürücüler ise kazadan yara almadan kurtuldu. Gerekli tutanakların tutulmasının ardından araçlar çekilerek yol trafiğe tekrar açıldı.
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