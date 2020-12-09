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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İmara aykırı yapılar yıkılmaya devam ediyor

İmara aykırı yapılar yıkılmaya devam ediyor

-Yıkımdan görüntüler

Deprem Kaçak Güvenlik Önlemi Kaçak Yapı 

--Aydın görüntü klasörüne geçildi

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde imara aykırı olduğu belirlenen kaçak yapıların yıkımları devam ediyor. Marmaris’e bağlı Söğüt Mahallesinde birinci derece doğal sit alanına yapılan iki katlı binanın yıkım işlemi Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Yıkım esnasında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Marmaris' te imara aykırı ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 75 bina bulunuyor. (GK-OD-Y)
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