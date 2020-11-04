İmar ve İskan eski Bakanı Prof. Dr. Ahmet Samsunlu son yolculuğuna uğurlandı

-- Katılanlardan görüntü

-- Müftü Biçer açıklaması ve helallik alınması

-- Cenaze namazı, detaylar



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- İmar ve İskan eski Bakanı Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, 83 yaşında hayatını kaybetti. Ahmet Samsunlu, memleketi Çorum’da son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye’deki ilk çevre mühendisliği bölümünün kurulmasına öncülük eden 44. hükumetin İmar ve İskan Bakanı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, dün bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu’nun babası olan Ahmet Samsunlu için Ulu Camii’nde cenaze tören düzenlendi.

Törene İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Vali Vekili Recep Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, iş dünyasının çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze namazı öncesi bir konuşma yapan Müftü Muharrem Biçer, Bugün bir büyüğümüzü, bilim insanı, bir hocamızı son yolculuğuna uğurlayacağız. Hocamız bıraktığı güzel eserleriyle anılacak” dedi.

Helallik alınması ve Müftü Biçer’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Prof. Dr. Ahmet Samsunlu’nun cenazesi Ulu Mezarlık da toprağa verildi.

Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, 1937 yılında Çorum’da doğdu. Hannover Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı Üniversitede Doktora yaptı. TÜBİTAK Çevre Grubu ve Su Kirlenmesi Türk Millî Komitesi Üyeliği, Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı, Danışma Meclisi Çorum Üyeliği (15 Ekim 1981 - İstifa: 19 Temmuz 1982) ile İmar ve İskan Bakanlığı yaptı. (MMY-BÖ)



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