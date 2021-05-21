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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İmamla inatlaşan hırsız kafaya koyduğu saati çaldı: 'Neden çaldığımı bilmiyorum'

İmamla inatlaşan hırsız kafaya koyduğu saati çaldı: 'Neden çaldığımı bilmiyorum'

Şüpheliden görüntü

Polis Akalan Kamera Hırsız Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Camiden görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ -ÖZEL) İmamla inatlaşan hırsız kafaya koyduğu saati çaldı: "Neden çaldığımı bilmiyorum"-Cami imamının takip ettiği saat hırsızının savunması pes dedirtti DENİZLİ

- Denizli’de bir camiye ikindi vakti giderek keşif yapan bir şahıs gece vakti ise imamın tel kablo ile bağladığı saati pense yardımıyla kesti. Cami imamı kameradan fark ettiği hırsızlık şüphelisini daha sonra adım adım takip ederek polis ekiplerinin yakalanmasını sağladı. Olay, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ikindi vakti namaz saatinde camiye giden bir şüpheli girişte bulunan duvar saatini kontrol etti. Cami imamının durumu fark etmesi üzerine daha önce de defalarca çalınan duvar saatini tel kabloyla duvara bağladı. Akşam saatlerinde camiye giden şüpheli, duvardaki saatin tel kablosunu pense ile keserek çaldı. Cami imamının sesleri duyması üzerine güvenlik kameralarına baktığında olan biteni gördü. Bu anlarda polis ekiplerine ihbarda bulunan imam, duvar saatini çalan hırsızı ise adım adım takip etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine şahsın konumunu belirtmesi üzerine hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakaladı. Öte yandan, kendisine ‘Neden çaldın?’ sorusu yöneltilen şüpheli ilk olarak ‘Ne yaptığımı bilmiyorum’ diyen şüpheli ‘Duvar saatini neden çaldınız?’ sorusu üzerine ise “Evet çaldım. Neden çaldığımı bilmiyorum” dedi.

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