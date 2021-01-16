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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İmam nikahlı çift birbirini bıçaklayarak öldürdü

İmam nikahlı çift birbirini bıçaklayarak öldürdü

Olay yerinden detay

Polis Hastane Cenaze Polis Ekipleri 

-Hastaneden detay

( MALATYA )- Birbirlerini bıçaklayan çift kurtarılamadı MALATYA

- Malatya’da imam nikahlı oldukları öğrenilen çift birbirlerini karşılıklı olarak bıçakladılar. Ağır yaralanan çift kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiler. Edinilen bilgiye göre Malatya’da TOKİ konutlarında bir süredir imam nikahlı olarak yaşadıkları öğrenilen Hüseyin Ördek (45) ve Nergiz Beyaz (37) arasında tartışma çıktı. Çiftlerin birbirine karşı bıçakla saldırdığı olayda ağır yaralanan karı koca çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı ancak her ikisi de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İmam nikahlı çiftin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olayın yaşandığı evde polis ekipleri uzun süre inceleme yaptı. Polis ekipleri delil arama çalışması yaparken, Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. (HE-
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