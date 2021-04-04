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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
İmam ile kuzunun sevimli dostluğu

İmam ile kuzunun sevimli dostluğu

-KUZUNUN İMAMIN PEŞİNDEN GEZMESİNDEN GÖRÜNTÜ

Irak 

--İMAMIN KUZUYU BİBERONLA BESLEMESİNDEN GÖRÜNTÜ
--İMAM VE KUZUDAN DETAYLAR
--İMAM ZÜBEYİR DEMİRKAYA RÖPORTAJ

( BURSA -ÖZEL)- Kuzu annesi yerine koyduğu imamın peşini bırakmıyor BURSA

- Bursa'da annesi ölen kuzu, kendisini biberonla besleyen imamın yanından bir ân olsun ayrılmıyor. Karacabey ilçesinin Uluabat köyünde imamlık yapan Zübeyir Demirkaya, annesi doğumda ölen minik kuzuyu satın aldı. Çocuğu gibi büyüttüğü ve şu ân 45 günlük olan minik kuzu imamın peşinden ayrılmıyor. İmam nereye giderse kuzu da peşinden onu takip ediyor. İmamın peşinde gezen minik kuzuyu gerenler ise bu büyük dostluğu hayranlıkla izliyor. Minik kuzunun peşini bırakmadığını ifade eden imam Zübeyir Demirkaya, "Kuzunun annesi doğumda ölmüş. Ben bu kuzuyu satın aldım. Biberonla besliyorum. Şu ân 45 günlük oldu. Peşimden ayrılmıyor. Nereye gitsem peşimden geliyor. Ailemizin bir ferdi gibi oldu. Peşimde kuzunun gezdiğini gören cemaat büyük şaşkınlık yaşıyor. Kuzuyu ailemizin bir ferdi gibi görüyoruz" dedi.
(BRK-MŞ)
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