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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İmam Hatiplilerden kan bağışı

İmam Hatiplilerden kan bağışı

Okuldan detay

İmam Hatip Okulları Öğretmenler Farkındalık Öğrenciler Kan Bağışı 

-Hüseyin Er detay
-Kan bağışı belgelerinin doldurulması
-Veliler detay
-Hüseyin Er'in bağış yapması
-Bağışta bağışta bulunan vatandaşlar
-Yılmaz Güney röp
-Hüseyin Er röp

( ANTALYA ) -- Öğretmen ve veliler kısa sürede 130 ünite kan bağışında bulundu ANTALYA

- “İyilik Kanımızda Var” sloganı ile İmam Hatip Okulları’nda başlatılan kan bağış kampanyası kapsamında Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin öğretmen ve velilerinden kısa sürede 130 ünite kan toplandı. Covid-19 salgını nedeniyle kan stoklarının kritik seviyeye ulaşmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Önder İmam Hatipler Derneği’nin işbirliğinde düzenlenen ‘İyilik Kanımızda Var’ kampanyası kapsamında Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan okullarda öğretmen, veli, mezunların katılımıyla kan bağışı kampanyası başladı.
Kızılay işbirliğinde düzenlenen kampanya ya öğretmenler ve veliler büyük ilgi gösterdi. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde kurulan standlarda bilgileri alınıp, testleri yapılan vatandaşların daha sonra bağışları alındı. Kampanyaya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’de destek verdi. Tetkikleri yapılan Er, kan bağışında bulundu. "Farkındalık oluşturmak istedik" Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda kan bağışı kampanyası başlatıldığını bildirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Kepez Mahmut Celal Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, öğretmen ve velilerle kan bağışının startını verdiklerini dile getiren Er, “ Kent genelindeki tüm imam hatip okullarında bu projeye destek veriyoruz. Yüksek bir katılım olduğunu görüyoruz. Özellikle yeni tip Koron virüs(Covid-19) sürecinde azalan kan stoklarımıza destek vermek anlamında bir farkındalık oluşturmak için başlangıcı bu okulumuzdan yaptık. ‘Kan ver can bulsun’diyoruz.”ifadelerine yer verdi. "130 ünite hedefliyoruz" Kepez Mahmut Celal Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yılmaz Güney, Kızılay’la ortaklaşa düzenlenen kan bağışı kampanyasına gösterilen ilgiden memnun olduğunu kaydetti.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün desteklediği projeye lokomotif olma gayreti içinde olduklarını dile getiren Güney, “ Oldukça iyi bir katılım oldu. Katılım fazla olunca bazı velilerimizi başka lokasyonlara yönlendirdik. 130 ünite kan bağışı hedefliyoruz. 25 öğretmenimiz bağış yaptı. Mezun öğrencilerimiz geldi. Pandemi kuralları çerçevesinde kampanyaya destek oluyoruz.” diye konuştu.
(İA-
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