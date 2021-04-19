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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İmam Hatip mezunlarına hakaret eden Mütercimler hakkında karar

İmam Hatip mezunlarına hakaret eden Mütercimler hakkında karar

-Mütercimler'in adliyeden görüntüsü

( İSTANBUL )- Mahkeme sanık Mütercimler'in 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi İSTANBUL

Cumhuriyet Televizyon Cumhuriyet Savcısı Mezhep Televizyon Programı 


- Katıldığı bir televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında söylediği sözler nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanık Mütercimler'in 10 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmederek verilen cezayı erteledi. Erol Mütercimler'in bir televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında söylediği sözler nedeniyle yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Erol Mütercimler ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Mütercimler hakkında 'halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar cezası talep etti. Mütalaaya karşı savunması sorulan Mütercimler " Suçta ifade edilen kavramların ne olduğunu biliyorum. Bunların hiçbiri benim işlediğim suç ile tanımlanamaz. Ben bu kadar yıldır medyadayım. Hayatımda küfürün yeri yoktur. Kurmuş olduğum ifade inciticidir kabul ama hakaret amacı taşımamaktadır. Ne hakaret ne aşağılama amacıyla böyle bir cümle kurmadım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme Mütercimler'in 'halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 10 ay hapsine karar verdi. Mahkeme cezayı erteledi. İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile iş adamı Bilal Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi ‘müşteki', Erol Mütercimler ‘şüpheli' olarak yer almıştı. İddianamede Mütercimler'in ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçu kapsamında 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. (Mİ-ZA-
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