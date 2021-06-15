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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İlkokulda şok intihar

İlkokulda şok intihar

Okuldan görüntüler

Polis Müdür Yardımcısı Cenaze Öğretmen Sağlık Ekipleri 

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Müdür Yardımcısı kendisini kalorifer borusuna astı İSTANBUL

- Avcılar’da bir ilkokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan öğretmen Mehmet Emin Bedir, gece saatlerinde okulun alt katında kalorifer borusuna asılı halde bulundu. Olay, saat 00.20 sıralarında Gümüşpala İlkokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan öğretmen Mehmet Emin Bedir(42) meslektaşları tarafından okulun alt katında kalorifer borusuna asılı halde bulundu. Olay yerine ihbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri Bedir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmaların ardından Bedir’in ölümünde intihar şüphesi üzerinde durulurken cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya başladı.
(Md-ÖFA
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