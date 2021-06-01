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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı

İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı

okula başlayan çocuklardan görüntü

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-çocukların okula gelişlerinden görüntü
-tören ve öğrencilerin sıra oluşundan görüntü
-genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın ardından kademeli normalleşme kapsamında tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın kademeli normalleşme kapsamında yaptığı açıklamanın ardından bugün tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başladı.
Okula velileriyle gelen öğrenciler okullarının önünde sıra oldular. Daha sonra ders zilinin çalmasıyla sınıflarına geçen öğrenciler eğitim hayatlarına kaldıkları yerden devam etti.Heyecanlı ve sevinçli olduklarını belirten öğrenciler en çok okul arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediklerini ifade etti.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir” denildi.Ayrıca açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz Cuma günü sona ereceği bildirildi.

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