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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İlkokul ve ana sınıfları kapılarını öğrenciler için açtı

İlkokul ve ana sınıfları kapılarını öğrenciler için açtı

Öğrencilerin okula girmesinden detay

Karahisar Kullar Öğrenciler Öğrenci Velisi İstiklal 

-Girişte öğrencilere dezenfektan uygulanmasından detay
-Öğrenciler sırada istiklal marşını okurken detay
-Velilerden detay
-veliler röp.

( AFYON KARAHİSAR)- Okula gelen hem öğrenciler, hem de veliler heyecanlıydı- Öğrenciler kurallara uyularak sınıflara alındı AFYON KARAHİSAR

- Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın ardından kademeli normalleşme kapsamında Afyonkarahisar’da tüm ilkokullar ve okul bünyesindeki ana sınıflar kapılarını öğrenciler için açtı. Okula velileriyle gelen öğrencilere girişlerde görevliler tarafından dezenfektan uygulandı. Öğrenciler okullarının önünde sıra olarak ilk ders zili öncesi hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudular. Daha sonra ders zilinin çalmasıyla sınıflarına geçen öğrenciler eğitim hayatlarına kaldıkları yerden devam etmenin mutluluğunu yaşadılar. Okulların kısa bir süreliğine de olsa yeniden açılmasından mutlu olduklarını aktaran veliler, herkesin maske ve mesafeye dikkat etmesi gerektiğini vurguladılar. Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karara saygı duyduklarını belirten Ahmet Gazi Arpacı isimli öğrenci velisi, “Kısa sürede olsa okulların yeniden açılmasından memnun olduk. Büyüklerimiz bir karar almış bizde uymak durumundayız. Öğrenciler heyecanlıydı ve hatta biz veliler dahi uzun bir aradan sonra çok heyecanlandık” diye konuştu.

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