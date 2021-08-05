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İlkokul öğrencisinin traktörün altında kaldığı anlar kamerada
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
İlkokul öğrencisinin traktörün altında kaldığı anlar kamerada

İlkokul öğrencisinin traktörün altında kaldığı anlar kamerada

kaza anı

( BURSA ) - BURSA

Hastane Market Kamera Altın 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda teneffüste marketten aldığı çikolatayla okula dönmekte olan 7 yaşındaki Suriye uyruklu öğrenci, traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay İnegöl ilçesi Yeniceköy mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Şefika Göztepe ilkokulu 1. sınıf öğrencisi Rami A., teneffüste okulun karşısındaki markete 2 arkadaşı ile birlikte çikolata almak için gitti. Çikolata aldıktan sonra marketten çıkarak karşıya koşmaya başlayan çocuğa, Mehmet I. (75) yönetimindeki 16 Y 4966 plakalı traktör çarparak üzerinden geçti. Traktörün altında kalan çocuk, sürücü ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuk, tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İnegöl Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, olayın ardından hastaneye gelerek çocuğun sağlığı hakkında bilgi aldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (SBA-İHS)
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