İlkokul öğrencilerinden yürekleri ısıtan davranış



- Kocaeli'de 2 ilkokul öğrencisi sağanak yağmura rağmen okul bahçesinde saygı duruşuna geçerek, İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrencilerin bu davranışı büyük takdir topladı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Ulugazi İlkokulu öğrencileri, İstiklal Marşı'nın çalmasıyla okul bahçesinde saygı duruşuna geçti. Sağanak yağmur ve soğuğa rağmen İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, çevredeki vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı. İstiklal Marşı'nı okuyan çocuklar daha sonra koşarak okula girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede pek çok beğeni topladı. Aynı zamanda görüntülerde, okul dışından yürüyen bir vatandaşın da saygı duruşuna geçtiği ve İstiklal Marşı'nı okuduğu görülüyor.

