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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- İlkokul öğrencilerinden takdire şayan aile filmi

- İlkokul öğrencilerinden takdire şayan aile filmi

-Aileyi anlatan kısa film görüntüsü

( AFYON KARAHİSAR)- 'Aile Yılı’na dikkat çekmek için velileriyle birlikte kısa film çektiler AFYON KARAHİSAR

Kısa Film Karahisar Aile Yapısı Öğrenciler 


- Afyonkarahisar Valiliği tarafından 2021 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesinin ardından kentteki bir ilkokul öğrencileri, ailenin önemine dikkat çekmek amacıyla velileri ile birlikte kısa film çekti.Afyonkarahisar Valiliği kentte aile yapınsın güçlenmesi ve aileye olan önemin daha da artması amacıyla bu yılı “Aile Yılı” olarak ilan etti. Aile Yılı Projesi kapsamında Afyonkarahisar Işıklar Balı Sultan İlkokulu öğrencileri de ailenin önemine dikkat çekmek amacıyla bir kısa film hazırladı. Okuldaki öğrenciler ve velilerin oynadığı kısa filmde aile yapısınındı ne denli önemli ve güçlü olduğu vurgusu yapıldı. Filmde ayrıca müzik eşliğinde aileye ilişkin şiir de okunurken, toplumda güçlü olan aile yapısının tüm yurdu ne denli etkilediği vurgusu yapıldı.
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