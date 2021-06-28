Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İlkokul öğrencileri yerli tohumla 16 çeşit sebze üretiyor

İlkokul öğrencileri yerli tohumla 16 çeşit sebze üretiyor

Öğrencilerin yetiştirdikleri ürünleri anlatması

Sebze Üretimi Öğretmenler Yerli Üretim Tarım Ürünü Öğrenciler 

-Öğrencilerin çapa yapması
-Okul Müdürü Serdar Taşağlu açıklaması

( KÜTAHYA -ÖZEL)- 7 ton sebze üretimi bekleniyor- Öğrenciler çapa ve ot temizliği yapıyor KÜTAHYA

- Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde geliştirdiği projeler ile il genelinde ses getiren Zafer İlkokulu tarafından, "Yerli tohum tarım atölyesi" projesi kapsamında açık ve kapalı alan damlama sistemi ile yetiştirilen sebzelerde, 7 ton üretim hedeflendiği bildirildi.
İlkokul öğrencileri tarafından öğretmenleri gözetiminde bakımı yapılan yerli tarım atölyesinde ilk hasadın yaklaşmasından dolayı büyük bir heyecan yaşanıyor. Öğrenciler yaptıkları açıklamalarda yerli tohumları toprağa gömdükten sonra kısa sürede onların büyüyüp sebze haline gelmesinden çok mutlu olduklarını belirttiler. Bahçede ot temizliği ve çapa işlerini yapan minik öğrenciler, öğretmenleri ve ilçe halkı tarafından da büyük takdir görüyorlar. Projeye destek veren herkese teşekkür ettiğini belirten Zafer İlkokulu Müdürü Serdar Taşoğlu, ''Yerli tohum tarım atölyesi projemiz kapsamında, okulumuzun arka bahçesinde 55 metrekaresi kapalı 445 metrekaresi açık olmak üzere 500 metrekarelik bir tarım alanı hazırladık. Tüm bu tarım alanını öğrencilerimize, sınıflar bazında eşit alanlar dahilinde bölerek, uygulama alanları şeklinde kullanımlarını sağladık. projemiz kapsamında domates, biber, salatalık, mısır, balkabağı gibi 16 çeşit yerli tarım ürününü çocuklarımızla tanıştırdık. Bu yılki çalışmalarımız neticesinde 300 kilogram yeşil biber, 3.5 ton domates, 300 kilogram patlıcan başta olmak üzere, diğer tüm ürünlerimizle birlikte 6 ile 7 ton aralığında ürün hasat etmeyi bekliyoruz. Bu kadar kısa sürede bu rakamlara ulaşan tüm öğretmenlerimi ve öğrencilerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Bizler Altıntaş Zafer İlkokulu olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte, yerli üretime tarım alanında katkı sağladığımız için çok mutluyuz bir o kadar da gururluyuz'' dedi.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement