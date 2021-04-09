İlkbaharda yağan kar görsel şölen oluşturdu

-SİMAV CUMHURİYET MEYDANINDAN KAR YAĞIŞI GÖRÜNTÜLERİ
( KÜTAHYA ) KÜTAHYA
- Kütahya’nın Simav ilçesinde, kar yağışı etkili oldu. 1 saat aralıksız yağan kar, çiçek açmış ağaçların üzerinde görsel şölen oluşturdu. Simav ilçe merkezinde, vatandaşların fotoğrafladığı kar görüntüleri yüksek kesilmedeki dağlık alanları beyaza bürüdü. Bin 450 rakımlı Gölcük yaylasında kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bildirildi.
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