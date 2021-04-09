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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
İlkbaharda yağan kar görsel şölen oluşturdu

İlkbaharda yağan kar görsel şölen oluşturdu

ÇİÇEK AÇMIŞ AĞAÇLARIN ÜZERİNDE YAĞAN KAR GÖRÜNTÜLERİ

Kar Kalınlığı Bild İlkbahar Yağan Kar Yağışı 

-SİMAV CUMHURİYET MEYDANINDAN KAR YAĞIŞI GÖRÜNTÜLERİ

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesinde, kar yağışı etkili oldu. 1 saat aralıksız yağan kar, çiçek açmış ağaçların üzerinde görsel şölen oluşturdu. Simav ilçe merkezinde, vatandaşların fotoğrafladığı kar görüntüleri yüksek kesilmedeki dağlık alanları beyaza bürüdü. Bin 450 rakımlı Gölcük yaylasında kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bildirildi.

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