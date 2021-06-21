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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İlkadım'da aşı zamanı: 350 personel aşılandı

İlkadım'da aşı zamanı: 350 personel aşılandı

Aşı hazırlık ve aşılama detayları

( SAMSUN ) SAMSUN

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- Ülke genelinde topyekun başlatılan aşılama seferberliği kapsamında İlkadım Belediyesi daire içi personelinin korona virüs salgınına karşı ilk doz aşıları yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı tüm çalışanların aşı randevusuna açılması üzerine İlkadım Belediyesi personelleri de aşı vurulmaya başladı.
İlkadm İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekibi, belediye hizmet binasını girişine konuşlanan stantta gönüllü olarak koronavirüs aşısı vurulmak isteyen personelin aşı işlemlerini gerçekleştirdiler. Belediyenin aşı talebi üzerine 350 personel yerinde aşı uygulaması ile aşılandı. “Hastalığın tek umudu aşı” Belediye personelinin sıra ile aşı olmaya başladığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Mücadele ettiğimiz korona virüse karşı İlkadım Belediyesi olarak vatandaşlık görevimizi yerine getiriyor, üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Bugün belediyemizde çalışan işçi ve memur kardeşlerimiz aşılanmaya başladı.
Normal hayata bir an önce dönmemiz için tüm vatandaşlarımızın aşı olma konusunda istekli olmalarını rica ediyorum. Bizzat Belediyemize gelerek personelimizin aşılarını yapan ilçe sağlık müdürlüğümüze ve ilk günden bugüne süreci başarı İle yürüten Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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