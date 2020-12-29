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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İlkadım’da araçlara “Korona Virüsle Mücadele Temizlikle Başlar” yazısı

İlkadım’da araçlara “Korona Virüsle Mücadele Temizlikle Başlar” yazısı

Drone detaylar

Sayılar Farkındalık Allah Aktüel 

-“Korona virüsle mücadele temizlikle başlar” sloganı detay
-Yerden aktüel detaylar
-İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş konuşması
-Detaylar

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun’da korona virüse karşı önlemler alan İlkadım Belediyesi, temizlik araçlarını “Korona Virüsle Mücadele Temizlikle Başlar” sloganıyla donattı. Korona virüsü önlemlerini hatırlatarak vatandaşların dikkatini çekmeyi hedefleyen İlkadım Belediyesi “Korona Virüsle Mücadele Temizlikle Başlar” sloganı ile yaklaşık 60 aracını giydirdi. İlkadım ilçesinin farklı noktalarında vatandaşlara hizmet ulaştıran araçlar, aynı zamanda korona virüsü önlemlerini de hatırlatacak. "Sosyal mesafe, maske ve temizlik en önemli unsur" İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, başkan yardımcıları ile birlikte projenin tanıtımını yaptı. Vatandaşların dikkatini çekmek istediklerini belirten Başkan Necattin Demirtaş, “Ülkemizde 1 yıldır virüsle mücadele devam ediyor. Son dönemde İlkadım ilçemizde vaka sayılarında artmıştı. Şu an aldığımız bilgilere göre düşüş eğilimine geçtiğini duyuyoruz. Bundan dolayı mutluyuz. Biz burada Sayın Sağlık Bakanımızın da dile getirdiği 'sosyal mesafe, maske ve temizlik' en önemli unsur. Ayrıca farkındalık oluşturmak için temizlik araçlarımızın tamamını 'Korona Virüsle Mücadele Temizlikle Başlar' sloganını başlattık. Vatandaşın dikkatini çekmek istiyoruz. Aşılar da ülkemize gelmek üzere. İnşallah kısa zamanda bu virüsten kurtuluruz” dedi.
(OU-SLH-Y)
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