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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
İlk yerli otomobili 5 milyona satın alan iş adamı, son yolculuğuna uğurlandı

İlk yerli otomobili 5 milyona satın alan iş adamı, son yolculuğuna uğurlandı

Dua edilmesi

Kabristan Yerli Otomobil Akalan Cenaze Namazı Hayırsever İş Adamı 

-Altıntaş'ın yakınlarından görüntü
-Cenaze namazı
-Cenazenin omuzlarda taşınması
-Muzaffer Altıntaş'ın fotoğrafı

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın, ilk üretilen yerli otomobili 5 milyona sattıklarını söylediği Gebzeli iş adamı Muzaffer Altıntaş, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık yaptığı açıklamada, ilk üretilecek yerli otomobilin Gebzeli bir iş adamına 5 milyona satıldığını açıklamıştı. Otomobil sözünü alan Gebzeli iş adamı Muzaffer Altıntaş, 1974 model Vosvos ile gezdiği için gündem olmuştu. Bir süre önce korona virüse yakalanan Gebzeli işadamı Muzaffer Altıntaş tedavi gördüğü Tuzla Devlet Hastanesi’nde 81 yaşında hayatını kaybetti. Altıntaş için, Gebze Merkez Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.
Altıntaş’ın cenazesine ailesi, yakınları, Gebze protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenazede Altıntaş için dualar okundu. Helallik istenmesinin ardından cenaze namazı kılındı. Cenazede Altıntaş’ın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Altıntaş’ın tabutu, omuzlar üstünde taşındı. Daha sonra ise hayırsever iş adamının cenazesi, dualar eşliğinde aile kabristanına defnedildi.
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