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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi

İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi

Polisin evlere baskın yapması

Diploması Dinamit Uluslararası Dizüstü Bilgisayar Tarihi Eser Kaçakçılığı 

-Tarihi eserleri bulması
-Tarihi eserlerden detay görüntüler

( ADANA )- Adana'da düzenlenen operasyonda, kil tablete yazılmış ilk tıp diplomalarından birinin de aralarında bulunduğu ileri sürülen 2 bin 428 parça tarihi eser ele geçirildi- Elektronik fünye ve dinamit lokumunun da ele geçirildiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı ADANA

- Adana'da düzenlenen operasyonda, aralarında kil tablete yazılmış ilk tıp diplomalarından birinin de bulunduğu iddia edilen 2 bin 428 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri 3 farklı adreste tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Merkez Seyhan ilçesi Döşeme, Tellidere ve Pınar mahallelerindeki adreslere yapılan operasyonlarda 2 bin 325 adet antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait sikke, 18 adet antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait heykel, 85 adet antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait kolye, yüzük, küpe gibi obje, 1 adet uluslararası tarihi eser kaçakçılığı suçunda kullanıldığı değerlendirilen dizüstü bilgisayar, 1 adet dinamit lokumu, 1 adet elektrikli fünye, 1 adet dijital hassas terazi, 1 adet ölçekli mercek ele geçirildi.Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar tarihi eser kaçakçısı olmadıklarını, koleksiyoner olduklarını ileri sürdü. Zanlılar eserlerden birinin kil tablete yazılmış ilk tarihi tıp diploması olduğunu öne sürdü. Bir heykelin ise değerinin 30 bin dolar olduğu iddia edildi.Tarihi eserler incelenmek üzere müze müdürlüğüne gönderildi.
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