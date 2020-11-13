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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
İlk tıp diplomalarından birinin de aralarında bulunduğu tarihi eserlerle yakalanan kaçakçılar tutuklandı

İlk tıp diplomalarından birinin de aralarında bulunduğu tarihi eserlerle yakalanan kaçakçılar tutuklandı

Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Uluslararası Dizüstü Bilgisayar Tarihi Eser Kaçakçılığı Balık Tutma Balık Tutmak 

-Ele geçirilen tarihi eserler
-detaylar

( ADANA )- Adana'da düzenlenen operasyonda, kil tablete yazılmış ilk tıp diplomalarından birinin de aralarında bulunduğu ileri sürülen 2 bin 428 parça tarihi eserle yakalanan 2 zanlı koleksiyoner olduklarını ileri sürdü ADANA

- Adana'da düzenlenen operasyonda, aralarında kil tablete yazılmış ilk tıp diplomalarından birinin de bulunduğu iddia edilen 2 bin 428 parça tarihi eserle yakalanan 2 zanlı tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri 3 farklı adreste tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Merkez Seyhan ilçesi Döşeme, Tellidere ve Pınar mahallelerindeki adreslere yapılan operasyonlarda 2 bin 325 adet antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait sikke, 18 adet antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait heykel, 85 adet antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait kolye, yüzük, küpe gibi obje, 1 adet uluslararası tarihi eser kaçakçılığı suçunda kullanıldığı değerlendirilen dizüstü bilgisayar, 1 adet dinamit lokumu, 1 adet elektrikli fünye, 1 adet dijital hassas terazi, 1 adet ölçekli mercek ele geçirildi.Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar tarihi eser kaçakçısı olmadıklarını, koleksiyoner olduklarını ileri sürdü. Zanlılar eserlerden birinin kil tablete yazılmış ilk tarihi tıp diploması olduğunu öne sürdü. Bir heykelin ise değerinin 30 bin dolar olduğu iddia edildi.Gözaltına alınan şüphelilerden Samet B.’nin diğer şüpheli Mehmet C.’nin kızının nişanlısı olduğu ortaya çıktı.Gözaltına alınan şüpheliler Mehmet C. ve Samet B.’nin operasyon sonucu ele geçirilen 1 dinamit lokumu ve 1 elektrikli fünyeyi balık tutmak için kullandıklarını söylediği ve suçlamaları kabul etmediği, Mehmet C.’nin koleksiyoner olduğu için eser topladığını, satış yapmadığını ve kısa süre eserleri müzeye ileteceğini iddia ettiği öğrenildi.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet C. ve Samet B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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