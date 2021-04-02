Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
İlk testi Vali yaptı

İlk testi Vali yaptı

yeni ambulans ve araçların tanıtımı

Sağlık Hizmeti Yeni Ambulans Hastane Sağlık Çalışanları Sağlık Sistemi 

-Edirne Valisi Ekrem Canalp'in konuşması
-ambulans şoför koltuğunda oturup test etmesi
-genel ve detaylar

( EDİRNE )- Edirne’de yeni alınan ambulanslar ve hizmet araçları tanıtıldı EDİRNE

- Edirne’de, İl Sağlık Müdürlüğü’nün hizmetine tahsis edilen 4 adet yeni ambulans olmak üzere toplam 19 adet hizmet aracının tanıtımı gerçekleştirildi.
Yeni ambulansların şoför koltuğuna geçen Edirne Valisi Ekrem Canalp, ilk testi bizzat yaparak, “Pandemi döneminde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
Edirne Valiliği bahçesinde düzenlenen törenle, İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisi yapılan 4 adet yeni ambulans ve toplam 19 adet hizmet aracının tanıtımı yapıldı."Sağlık sistemimizi sürekli iyileştiriyoruz"Tanıtım programında konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, sağlık reformlarının artarak devam edeceğine dikkat çekerek, “Biz sağlık sistemimizi iyileştiriyoruz. Yeni hastaneler, yeni sağlık tesisleri kuruyoruz. Yeni araç gereç, yeni donanım malzemeleri alıyoruz, sürekli yeniliyoruz ve sürekli yeni araçlarla sağlık sistemimizi takviye ediyoruz, destekliyoruz. Hiçbir şekilde eski araçlarla, eski malzeme ve donanımlarla sağlık hizmeti vermiyoruz” dedi.
“Sağlık hizmetinden duyulan vatandaş memnuniyeti günden güne artıyor”Canalp, “Vatandaşlarımızın hak ettiği kaliteli sağlık hizmetini en üst noktada gerçekleştirebilmek için her türlü tedbiri alıyoruz. Ve sağlık hizmetinden duyulan vatandaş memnuniyetini de günden güne artıyor. Biz de bunun memnuniyetini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.Canalp, “Ancak şunu söylemek isterim; bizi güçlü kılan şey nedir? Yeni hastane binalarımız mıdır? Evet kısmen odur. Yeni donanım malzemelerimiz midir? Evet odur. Araç gerecimiz midir? Evet odur. Bunların mutlaka bir katkısı bir faydası vardır. Ama sağlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini bu kadar yüksek tutmamızın en temel sebebi nedir derseniz, bu da bizim fedakar sağlık çalışanlarımızın yapmış olduğu çalışmalardır” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement