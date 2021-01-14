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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
İlk korona aşısını Başhekim Karasu yaptırdı

İlk korona aşısını Başhekim Karasu yaptırdı

hastaneden görüntü

Hastane Laboratuvar Sağlık Çalışanları Borat 

-aşılamadan görüntü
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Türkiye’ye getirilen aşıların laboratuvardaki test sürecinin tamamlanmasının ardından korona virüs aşı randevu sistemi MHRS üzerinden erişime açıldı. Aşkale'de, sağlık çalışanlarına korona virüs aşısı yapılmaya başlandı. İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Gürkay Karasu yaptığı açıklamada “İlk 5 gün tüm sağlık çalışanlarını aşılayacağız. Daha sonra da bakanlığımızın önerdiği şekilde diğer vatandaşlarımıza da aşılama yapacağız” dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın talimatının ardından Çin'den getirilen aşıların dağıtımının tamamlanması sonrası Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerde sağlık çalışanlarına aşılama yapılmaya başlandı. Aşkale İlçe Devlet Hastanesinde korona virüs aşılarının yapılacağı özel aşı polikliniği ve odaların hazırlanması sonrasında bu sabah itibari ile randevu alan sağlık çalışanları aşılarını vurulmaya başladılar. Aşkale İlçe Devlet Hastanesi'nde gelen korona virüs aşını ilk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Gürkay Karasu vuruldu.
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