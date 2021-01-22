Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
İlk karnesini şehit babasına götürdü

İlk karnesini şehit babasına götürdü

Halil Eymen'in babasının kabrinin ziyareti

( ELAZIĞ )- Babası şehit olduğunda 7 aylık olan şimdi anaokulunda eğitim görmeye başlayan 5 yaşındaki Halil Eymen, ilk karnesini babasının kabrine götürdü ELAZIĞ

Şehit Şehit Babası Abrin Terör Örgütü 


- 5 yıl önce şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar'ın Anaokulunda eğitim görmeye başlayan 5 yaşındaki oğlu Halil Eymen, karnesini alır almaz babasının mezarına götürdü. 2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon sırasında Jandarma Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar 24 yaşında şehit düşmüştü.Şehit Salgar,7 aylık bebeği Halil Eymen’i sadece 2 kez görmüştü.Anaokulunda eğitim görmeye başlayan 5 yaşındaki Halil Eymen Salgar bugün karnesini aldı.Karnesini alan Halil Eymen,annesi ile birlikte Elazığ Granizon Şehitliğine giderek babasının mezarına koştu. Küçük Halil Eymen, babasının kabri başına gelip karnesini gösterdi. (HK-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kadın subay çocukların yüzünü güldürdüKadın subay çocukların yüzünü güldürdü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı