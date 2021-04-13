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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
İlk iftar öncesi metrobüs duraklarında yoğunluk

İlk iftar öncesi metrobüs duraklarında yoğunluk

Drone görüntüsü

Metrobüs Durağı Üst Geçit Kalaba Alabalık Metrobüs Durakları 

-Metrobüs durağında kalabalık
-Üst geçitte kalabalık
-Detaylar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- yaşandı. Vatandaşların duraklarda sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.
Ramazanın ilk gününde akşam iş çıkış saatlerinde Yenibosna metrobüs durağında yoğunluk yaşandı. Metrobüs kullanarak evlerine gitmek ve iftara yetişmek isteyen vatandaşlar üst geçitlerde de kalabalık oluşturdu. Yaşanan yoğunluk sebebiyle metrobüs duraklarında ve üst geçitte sosyal mesafe kurallarına uyulmadı.
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