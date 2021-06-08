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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İlk defa yapılan Hayat Boyu Öğrenme kursları ilk ürünlerini sergiledi

İlk defa yapılan Hayat Boyu Öğrenme kursları ilk ürünlerini sergiledi

Kurslarda sergilenen ürünlerden görüntü,

Siyer El Emeği Göz Nuru Öğretmen El Sanatları Ziyaretçiler 

-ziyaretçilerin sergiyi dolaşması,
-Okan Andık'ın konuşması,
-Yağlı Boya kurs öğretmeni Melike Kaya'nın konuşması ve sergiden genel detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'ın Sason ilçesinde ilk defa açılan Hayat Boyu Öğrenme kursları etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi düzenlendi.
Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bahçesinde düzenlenen serginin açılışına ilçedeki kurum müdürlerinin yanı sıra, ilçedeki STK temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslarda yapılan el emeği göz nuru ürünlerinin görücüye çıktığı sergide, Sason yöresine özgü halı dokuma ürünlerinin yanı sıra, el sanatları, dikiş nakış, takı tasarımı, filografi, gümüş işleme, ahşap boyama ve resim dallarında birçok ürün ziyaretçilerin beğenine sunuldu. Korona virüs salgını nedeniyle kurslarının birkaç kez kapandığını ifade eden gümüş işlemeciliği kursu kursiyerlerinden Okan Andık, “Bu pandemide maalesef kurslarımız birçok kez açılıp kapandığından dolayı fazla ürün çıkaramadık. Açık olduğumuz günlerde yaptığımız birbirinden güzel ürünleri burada sergiledik. Gelen misafirlerimiz ürünlerimizi çok beğendi. Önümüzdeki günlerde çalışmalarımız devam edecek. Daha güzel ürün elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.
Yağlı boya kurs öğretmeni Melike Kaya ise ilçede bu tür etkinliklere önem verdiklerini söyledi.

Kaya, "Halk Eğitim bünyesinde Hayat Boyu Öğrenme adı altında ilk deva kurslarımızı açtık. Bu yıl bu ad altında ilk defa sergi açtık. Bu çalışmaları öğretmen arkadaşlarımla yaptığım çalışmalardır. 3 yıldır bu çalışmaları yapıyorum. Bu kurslarımızda bayanlara da öğretmeyi hedefledik” diye konuştu.
(EA-AKK-Y)
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