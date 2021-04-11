İlk çilekler sağlıkçılara

-ÇİFTÇİ MEHMET EĞRİOĞLU İLE RÖPORTAJ

-BAŞHEKİM YUSUF KILIÇ İLE RÖPORTAJ

-AYRINTILAR



( MANİSA -ÖZEL)- Kırkağaç’ta ürettiği çileklerin ilk mahsulünü sağlıkçılara ikram etti MANİSA



- Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çilek üreticiliği yapan Mehmet Eğrioğlu, özenle yetiştirdiği çileklerinin ilk mahsulünü korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlıkçılara ikram ederek örnek bir davranış sergiledi. Serasında özenle yetiştirdiği çileklerini, Kırkağaç Devlet Hastanesine götürerek sağlıkçılara ve tüm hastane personeline ikram eden duyarlı çiftçi sağlıkçıların gönüllerini fethetti. Kırkağaç'ın İlyaslar Mahallesinde ikamet eden ve 29 yıldır çiftçilikle uğraşan Mehmet Eğrioğlu, "Kırkağaç’ın İlyaslar Mahallesinde çiftçilik uğraşıyorum. Pandemi sürecinde İlyaslar Mahallesinde ürettiğimiz çileklerimizin ilk mahsulünü sağlıkçılarımızla paylaşmak istedim. Onlara bu zorlu süreçte bir nebzede olsa yanlarında olmak istedim. Onları mutlu edebildiysem ne güzel. Onlara Allah kolaylık versin.” dedi.

Kırkağaç Devlet Hastanesi Başhekimi Yusuf Kılıç ise, "Mart 2020 yılından beri ülkemizde görülen korona virüs vakaları tüm halkımızı olduğu gibi sağlık çalışanlarımızı da derinden yaraladı. Bu dönemde sağlık çalışanlarımız savaşın en önünde yer aldı. Çok emek vererek savaştılar. Sağlık çalışanlarımıza her yerden, her kesimden destek çok oldu. Bugün de Kırkağaçlı çiftçimiz Mehmet Ağabey, sağlık çalışanlarımıza bir nebzede olsa gönüllerini almak, moral vermek için çilek getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızı bu dönemde tüm halkımızın anlayışla karşılamalarını ve maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak bu korona illetini ülkemizden gitmesi için ellerinden geleni yapmasını istiyoruz” diye konuştu.

(HD-SC-



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