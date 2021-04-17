Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İlim Yayma Cemiyeti Yüksekova Şubesinden proje tanıtımı

İlim Yayma Cemiyeti Yüksekova Şubesinden proje tanıtımı

Genel görüntü

İlahi Irak 

-programdan görüntü
-katılımcılardan görüntü
-Konuşmalardan görüntü
-Röportaj
-İlahilerden görüntü
-Duadan görüntü
-Kapanıştan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- İlim Yayma Cemiyeti Yüksekova Şubesi, ‘’Sende gönül ver iyilikte iz bırak’’ adlı projesini tanıttı. İlim Yayma Cemiyeti Yüksekova Şubesi’nin hazırladığı ‘’Sen de gönül ver iyilikte iz bırak’’ adlı projeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilen proje tanıtımlarını Merkez İhsaniye Camisinde gerçekleştirildi.
Proje tanıtım programı ilk olarak, İlim Yayma Cemiyeti Yüksekova Şubesi Başkanı İskender Akdoğanın konuşmasıyla başlarken, program Kur’an-ı Kerim tilaveti, proje tanıtımı ve ilahilerle devam etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan İlim Yayma Cemiyeti Yüksekova Şubesi Başkan Yardımcısı Osman Doğan, “Bakanlığımıza sunduğumuz projemiz kabul edildi. Bizde bugün proje tanıtım çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Projemizin amacı iyiliği bulaşıcı hale getirmek. Özellikle gençlerimizin arasındaki iletişimi daha iyi bir yönde kavramaları için iyiliği yaygınlaştıracağız. Bu proje tüm yönleri ile gençlerle gerçekleşecek. Özellikle gençlerimizin vasıtasıyla, yaşlılarımıza nasıl yardımcı olabiliriz, onların yardımlarına nasıl koşulabilir bu anlamda onlara yardım edebilmek içinde bu projeyi yürütmekte olacağız. Bugün bizi burada yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz’’ dedi.
Programa, Yüksekova İlçe Müftüsü Şakir Şahin, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Müdürü Giyasettin Seyitoğlu, Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Salih Diler, Yüksekova Şehit Gazi Sendikası Başkanı Hamza Alkan, Ensar Vakfı İlçe Başkanı Senadin Basmacı, İnsan Medeniyet İlçe Başkanı Tolga Tatlı ve Yüksekova Kızılay Başkanı Yılmaz Göksal katıldı.
Program Yüksekova ilçe Müftüsü Şakir Şahin’in okuduğu dua ile son buldu. (MT-ŞAK-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement