Ilıca şelalesi turizme kazandırılmayı bekliyor



- Kütahya'nın Ilıca Kaplıcaları bölgesindeki şelale, turizme kazandırılmayı bekliyor. Kütahya merkeze 26 kilometre uzaklıkta bulunan Ilıca şelalesi, doğal manzarası ile görenleri mest ediyor. Yaklaşık 30 metre yükseklikten dökülen suyun oluşturduğu havuz, şelaleye ayrı bir manzara katıyor. Mustafa İyim ve Mustafa Çelik isimli vatandaşlar, çok fazla bilinmeyen şelalenin yeni yeni tanınmaya başladığını söylediler. Mustafa Çelik, "Bu bölgenin turizme kazandırılmasını bekliyoruz. Şelalemizin yol sorunu var. Ayrıca şelalenin bulunduğu bölge yön levhalarının olmaması büyük bir eksiklik" diye konuştu.

Mustafa İyim, şelaleye gelenlerin manzara karşısında etkilenerek bol bol hatıra fotoğrafı çekindiğini kaydetti.

İyim, tarihi çok eskilere dayanan ve mağaralarında bulunduğu bölgenin mutlaka turizme kazandırmasını beklediklerini kaydetti.

Doğa harikası Ilıca şelalesi, İHA tarafından havadan da görüntülendi. (EFE-Y)

