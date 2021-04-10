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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok

İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok

Erkan Bostancı röportajı

Tors İhlas Konsept Irak Sosyal Sorumluluk 

-Motordan detaylar
-genel detay

( ANKARA -ÖZEL)- Deri tasarımcısı Bostancı oluşturduğu motosikletiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor- İlginç tasarıma sahip motosikletin sahibi Erkan Bostancı:- "Dünyada bir ikincisi yok, bu tasarımda bu konseptte bir ikincisi yok"- "Bu benim yaşantımın, hayatımın buna aksedilmiş hali" ANKARA

- Deri tasarımcısı Erkan Bostancı oluşturduğu ilginç tasarımlı motosikletiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.Kişiye özel deri tasarımı işiyle uğraşan 56 yaşındaki Erkan Bostancı, iş aşkıyla motosiklet aşkını birleştirince görenleri kendisine hayran bırakan bir motosikleti ortaya çıkardı. Motosiklette bulunan her bir detayı kendi el emeğiyle oluşturdu. Gerçek tüfek dipçiğinden şemsiye bile yapan Bostancı, dünyada başka örneği bulunmayan farklı görünüm tarzıyla dikkat çeken motosikletiyle görenlerin ilgisini çekiyor. Bostancı'nın ayrıca yine kendi tasarımı olan maske ve kaskı da bulunuyor. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Erkan Bostancı, "Satmak için bir şey yapmadığın için fiyat da belirleyemiyorsun. Bana kalsa satmam. Çok feci para isterim satacak olsam. Dünyada bir ikincisi yok. Bu tasarımda bu konseptte bir ikincisi yok" ifadelerini kullandı.2006 model motosikletini 2007 yılında satın aldığını söyleyen Bostancı, "O gün bugündür aşama aşama yaklaşık 12-13 yıldır bir emek var. Her santiminde bir emeğim var. Bu da benim yaptığım işle örtüşen bir tema oluşsun diye böyle bir çalışma yaptım. Bütün detayları doğaçlamadır. Hepsi şablonsuz el işçiliğiyle oluşturuldu. Böyle bir şey kendiliğinden ortaya çıktı" dedi.
Motosiklet aşkının çocukluktan beri var olduğunu bildiren Bostancı, hayalinde böyle bir tasarım yapmak olduğunu ve buna da kavuştuğunu söyledi.

Bostancı, gören herkesin motorsiklet hakkında sorular sorduğunu belirterek, "Abi şu nedir ? Kaç basıyor ? Fiyatı nedir? Bu tür sorularla çok karşılaşıyoruz. Birçok sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyorum. Onlara da katkı sağlamak için. Dikkat çektiği için davet ediyorlar. Sağ olsunlar biz de destek oluyoruz onlara" şeklinde konuştu.
Motosikletin fiyatı konusunda net bir şey söyleyemeceğini dile getiren Bostancı sözlerini şöyle sürdürdü:"Ne desem yalan olur. Satmak için bir şey yapmadığın için fiyat da belirliyemiyorsun. Bana kalsa satmam. Çok feci para isterim satacak olsam. Dünyada bir ikincisi yok. Bu tasarımda bu konseptte bir ikincisi yok."Motosikletin oluşmasında çok büyük bir el emeğinin olduğunu ve artık ailesinden biri olduğunu da bildiren Bostancı, "İşin kısacası ben kendimi yaşıyorum. Bu benim yaşantımın, hayatımın buna aksedilmiş hali" diye konuştu.

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