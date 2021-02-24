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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Ilgın Şeker Fabrikasında bu yıl 125 bin ton şeker üretildi

- Ilgın Şeker Fabrikasında bu yıl 125 bin ton şeker üretildi

Ilgın şeker fabrikasına ait görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Fabrika Şiddetli Fırtına Şeker Fabrikası İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı 


- Türkşeker, 2020-2021 kampanya döneminde tahsis edilen 935 bin ton şekerin tamamının üretildiğini ve ayrıca 127 bin ton da ihraç amaçlı C şekeri üretildiğini açıkladı.
Toplam üretilen 1 milyon 62 bin ton şekerin 125 bin tonunun ise Ilgın Şeker Fabrikasında üretildiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, 28.01.2021 tarihinde şiddetli fırtınanın etkisiyle kireç ocağı kulesinin zarar gördüğü belirtilerek, “Söz konusu hasar fabrikanın bakım ve onarımla ilgili bir eksikliğinden değil zaman zaman hızı 110 km/saati bulan şiddetli rüzgârdan kaynaklanmıştır. Yerinde yapılan teknik inceleme neticesinde, iş sağlığı ve güvenliği açısından kampanya süresinin öngörülenden 10-15 gün erken bitirilmesi kararlaştırılmıştır. İlgili tarihte pancarın yüzde 90’ı işlenmiş olup işlenmeyen pancar ise herhangi bir çürüme olmaksızın diğer fabrikalara nakledilmiştir” denildi. Üretim hız kesmeden devam ediyor Ilgın Şeker Fabrikasının, 2020-2021 yılı kampanya döneminde 140 gün aralıksız üretim yaptığı, yeni kampanya döneminde de üretimin devam edeceği kaydedildi. Ayrıca, Ilgın Şeker Fabrikası’nın bulunduğu lokasyonun, Türkiye’nin en fazla pancar üretiminin yapıldığı bölgelerden biri olduğu anımsatılarak, üretilen pancarın fazla olması nedeniyle her yıl komşu fabrikalara Ilgın Fabrikasından pancar nakli yapıldığı ifade edildi. (ÖMR-
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