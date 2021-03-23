Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Ilgaz Dağı'ndaki kurtarma tatbikatı nefes kesti

Ilgaz Dağı'ndaki kurtarma tatbikatı nefes kesti

Tatbikatın çekilmesi

Kurtarma Tatbikatı Eğitimli Köpek Çığ Altında Harekete Geç Sağlık Ekipleri 

-Bölgenin drone ile çekilmesi
-İhbarın alınması
-Kazazedelere ulaşılması
-Telsiz konuşmaları
-Vatandaşların kayak yapması
-Detaylar

( KASTAMONU -DRONE)- JAK ve UMKE'nin zirvedeki kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı KASTAMONU

- Kastamonu'da JAK ve UMKE ekiplerinin 2 bin 300 metre yüksekliğe sahip Ilgaz Dağı'ndaki kurtarma tatbikatı adeta nefes kesti. Gerçeği aratmayan tatbikatta, senaryo gereği kayak yaparken düşen ve çığ altında kalan kayakçılar kurtarıldı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığı (JAK) ile Kastamonu Ulusal Medikal Arama Ekiplerince (UMKE) Ilgaz Dağı’nda tatbikat gerçekleştirildi.
Tatbikatta, 2 bin 330 metre yüksekliğe sahip Ilgaz Dağı’nda senaryo gereği kayak yapan iki kayakçı düşerek yaralandı. İhbar üzerine JAK ve UMKE ekipleri, kar motorlarıyla bölgeye intikal etti. Yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından kar motorlarına bağlı sedyelerle taşındı. Bu tatbikatın ardından yine senaryo gereği bir kayakçının çığın altında kalması canlandırıldı. Çığın altında mahsur kalan kayakçıya ulaşmak için JAK ve UMKE ekipleri gelen bilgi doğrultusunda harekete geçti. Ekipler, yanlarına arama köpeği Garip’i de alarak kar motorlarıyla bölgeye gitti. Garip isimli eğitimli köpek tarafından tespit edilen yerde ekiplerce çalışma yürütüldü. Bir süre sonra düşen çığın altından kurtarılan kayakçı, ilk müdahalesinin ardından bölgeden tahliye edildi. Ekipler, yaralıları sağlık ekiplerine teslim ederek görevlerini tamamladı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement