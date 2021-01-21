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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ilgaz Dağı'nda gerçeğini aratmayan kurtarma operasyonu

Ilgaz Dağı'nda gerçeğini aratmayan kurtarma operasyonu

Tatbikatın çekilmesi

Kurtarma Tatbikatı Kanyon Kurtarma Operasyonu Tatbikat 

-JAK timlerinin halatta salınması
-JAK Timlerinin halatta sürüklenmesi
-JAK timlerinin karda ilerlemesi
-Detaylar

( KASTAMONU )- JAK timleri telesiyej tellerinde mahsur kalan kişiyi böyle kurtardı KASTAMONU

- Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından Ilgaz Dağı’nda, arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
Senaryo gereği dağda mahsur kalan bir kişiyi kurtaran ekipler, telesiyejde halat üzerindeki tatbikatta hünerlerini sergiledi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JAK timleri, yazın Valla ve Horma kanyonları, kışın ise Ilgaz Dağı'nda faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda JAK timleri, Ilgaz Dağı'nda kurtarma tatbikatı düzenledi.
Senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan kişi, telesiyej tellerine tırmanan JAK timlerince kurtarıldı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları sırasındaki mücadeleleri ise gerçeği aratmadı.
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