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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Ilgar'da Kar Yağışı Ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Ilgar'da Kar Yağışı Ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Tipi ve fırtınadan detay

( ARDAHAN ) ARDAHAN

Karayolları Nadan Şiddetli Tipi Karla Mücadele Kar Yağışı 


- Ardahan’da kar yağışı ve şiddetli tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ardahan’da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof karayollarında etkili olan kar yağışı ile şiddetli tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı Ardahan-Posof karayolunda görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri ise karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkisinde gece ve gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını amaçlıyor. (OY-
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