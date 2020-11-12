İletişim Başkanlığı’ndan ‘Simit’ önerisine destek



- Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Formula 1’de, ‘Donut’ olarak bilinen hareketin adına ‘Simit’ denilmesiyle ilgili yaklaşıma destekte bulundu. İstanbul Haftasonu gerçekleştirilecek olan Formula 1 yarışlarına hazırlanırken, Red Bull Türkiye twitter hesabından Formula 1’de ‘Donut’ olarak bilinen hareketin adıyla ilgili bir öneride bulundu. Red Bull Türkiye hesabından yapılan paylaşımda, ”Sevgili @iletisim, Pierre Gasly'nin bu müthiş hareketini görmüş müydünüz? Bu harekete Formula 1'de ‘Donut’ deniyor. Ama bizce bu harekete ‘Simit’ demek yakışır! Ne dersiniz, Türkçesi simit olsun mu?” ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı twitter hesabından yapılan paylaşımla bu öneriye destekte bulunularak, “Bu harika bir fikir @RedBullTR, Türkiye'de bu hareketin adı bundan böyle simit olsun!” ifadelerine yer verildi.

(MB-



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