İletişim Başkanı Altun İHA muhabirini telefonla aradı



- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli'deki çiftliğinde yıkım çalışmalarının takibi sırasında darp edilen İhlas Haber Ajansı



muhabiri Mustafa Uslu’yu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Altun, Uslu’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını iletti.İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı



muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan’ın şoförünün de aralarında olduğu 4 çalışan tarafından dün feci şekilde darp edilmişti. Gerek medya, gerekse siyasi kesimden Uslu’ya destek mesajları ve saldırganlara da kınama mesajları gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ilk olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımla destek verdiği Uslu’yu, daha sonra da telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Gazeteci Uslu’ya yapılan saldırıyı kınayan Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını iletti.“Biz bunun peşini bırakmayacağız”İHA muhabiri Uslu’nun görevi başında böyle menfur bir saldırıya uğramasından üzüntü duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Çok kızdım, öfkelendim ve canım sıkıldı. Bu gerçekten kabul edilemez bir şey. İnşallah en kısa zamanda şifa bulursunuz. Cenab-ı Allah’tan bunu niyaz ediyorum. Ben tweet de attım. Bu barbarlık, kan donduran bir şey, insanlık dışı bir saldırı. Siz orada görevinizi yapıyorsunuz. Bir gazeteci olarak orada bulunuyorsunuz. Dünyanın neresinde olursa olsun bu bir haber. Orada kaçak bir yapı yıkılıyor, bilinen bir kişinin yapısı. Bunu sizin haber yapmanızdan daha doğal bir şey daha olamaz. Ağzından basın özgürlüğünü düşürmeyenler sözüm ona haber alma özgürlüğünü düşürmeyenler, şimdi seslerini çıkarmıyorlar. Gerçekten öfkeleniyorum, canım sıkılıyor. Burada resmen suçlarını bastırmak için kötülük yapmış oldular. Burada kabul edilebilir bir şey değil. Biz bunun peşini bırakmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da selamını ileten Altun,”Geçmiş olsun diklerini iletiyorlar. Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Haber yapıyorsunuz ve buna karşı böyle bir barbarlık içerisinde olmaları kabul edilebilir bir şey değil. Ben İletişim Başkanı olarak her zaman yanınızdayım. Saldırganların da hukuk önünde hesap vermesi için konunun takipçisi olacağız. Elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Gerçekten çok büyük bir soğukkanlılıkla bu vahşete karşı kalmışsınız. Onun için de sizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Bu siyaset üstü bir şey, ideoloji üstü bir şey”Bu durumun siyasetin üzerinde bir durum olduğunu söyleyen Altun, “Siz görevinizi yapıyorsunuz. Orada bir basın mensubunun böyle bir saldırıya uğraması benim yürüttüğüm görev adına da doğrudan tepki göstermem gereken bir şey. İnsan olarak tepki göstermem gereken bir şey. Bu siyaset üstü bir şey, ideoloji üstü bir şey. Ne yazık ki bu barbarlığı yapanları da tanıyoruz. Bu çok adice bir şey. Hukuk önünde bu faillerin hesap vermesi için biz süreci yakında takip edeceğiz inşallah. Bunlar sizlere çok farklı şekillerde sağdan soldan yaklaşmaya çalışacaklardır. Siz gözünüzü budaktan sakınmayın. Hiç tedirginliğiniz, korkunuz olmasın. Sonuçta burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada devlet var, nizam var. Bu barbarlığı yapanlar hesap verecekler, endişeniz olmasın” şeklinde konuştu.



