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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İlçeye inen kurtları araçla böyle kovaladılar

İlçeye inen kurtları araçla böyle kovaladılar

drone görüntüsü

Urug 

-Araç içerisinde kurtların kovalanması
-Gölsbaşı ilçesinin tabelası

( ADIYAMAN -DRONE) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe merkezine kadar inen kurtları gören vatandaşlar araçla kovaladı.Gölbaşı ilçe merkezinde kurt tedirginliği yaşandı. Aç kaldıkları için ilçe merkezine inen 3 kurt vatandaşlar tarafından Kurugeçit Mahallesi'nde fark edildi. Vatandaşlar bir taraftan cep telefonları ile kurtları görüntülerken, diğer taraftan da kimseye zarar vermemeleri için araçla kovalayarak kaçırmaya çalıştı. Kurtlar dağlık bölgeye doğru kaçtı.
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