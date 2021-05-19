- İlçenin tek kadın kasabı

-Et doğrayarak parçalaması

-Vitrindeki ürünleri düzetmesi

-Esengül Erdoğan, röp

-İrfan Erdoğan, röo

-Müşterilerle röp



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ın Reşadiye ilçesinin tek kadın kasabı erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor. Reşadiye ilçesinde 3 çocuk annesi Esengül Erdoğan, eşi İrfan Erdoğan eleman bulmakta zorlanınca kasap dükkanında çalışmaya karar verdi. İlk başlarda baba mesleği olan kasaplığı yapmakta zorlanan Erdoğan, zamanla kendini geliştirdi. Eşinin en büyük destekçisi olan Erdoğan, mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Karkas etleri satır ve bıçak yardımı ile doğrayan Erdoğan, satışa hazır hale getiriliyor. Kadın kasabı gören müşteriler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Esengül Erdoğan, yaklaşık 20 yıldır kasaplık yapan eşinin yanında 7 yıldır çalıştığını söyledi.



Eşinin yanında çalıştıracak eleman bulamaması nedeni ile kasaplık yapmaya karar verdiğini ifade eden Erdoğan, "Reşadiye’nin ilk kadın kasabı olarak mesleğimle gurur duyuyorum. Eleman bulmakta zorlandık. Onun için eşimle beraber çalışmaya karar aldık. 3 tane çocuğumuzu üniversitede okuttuk. Onları meslek sahibi yaptık” dedi.

Hem ev işlerine hem de iş yerine zaman ayırabildiğini belirten Erdoğan, “Akşamları evdeki işlerimi yapıyorum. Sabah eşimle beraber dükkana geliyoruz. Sırt sırta çalışıyoruz. İlk defa kadın kasap görenler hoş görü ile karşılıyorlar. Tebrik edenler oluyor. Bende o zaman gururlanıyorum. İlk başlarda yapamam sandım ama eşimle bir araya gelince gayet güzel mutlu bir şekil de yürütüyoruz” diye konuştu.

İrfan Erdoğan ise eleman bulmaktan zorlanırken eşinin kendisine destek olduğunu söyledi.



Eşi ile birlikte çalışmaktan mutlu olduğunu belirten Erdoğan, “Temizlik, hijyenik olarak işlerimiz daha düzgün oluyor. Müşterilerin yaklaşımları daha farklı oldu. Yemek tarzı et kesimlerini hanım bildiği için tarif ediyor. İşlerimizin bereketi arttı rabbime şükürler olsun” ifadelerini kullandı. Kadın kasaptan alış veriş yapanlar ise duydukları memnuniyeti dile getirdi. (Nİ-OE-

