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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İlçe duman altında kaldı, vatandaşlar büyük panik yaşadı

İlçe duman altında kaldı, vatandaşlar büyük panik yaşadı

Amatör kamera görüntüleri

Kamera Uttu Sağlık Ekipleri 

-olay yeri
-alev alev yangın anı
-ekiplerin müdahalesi

( ZONGULDAK )- Zonguldak'ta bir iş yerinin çatısında çıkan yangın korkuttu ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir işyerinin çatısında çıkan ve büyüyen yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre olay akşamüzeri Kilimli ilçe merkezinde bir işyerinin çatısında başladı.
Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangından etkilenenler için olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar ise yangını cep telefonlarına kaydetti.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerinde park halinde bulunan araçlar bölgeden uzaklaştırıldı. Yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.
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