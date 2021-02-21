İlahiyatçı Muhammet Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor

- İlahiyatçı profesör Muhammet Emin Saraç’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii’ne getirildi. Önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlahiyatçı Profesör Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor. Fatih’teki evinden alınan cenazesi Fatih Camii’ne getirilen Saraç, öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze namazına yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un da katılması bekleniyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım