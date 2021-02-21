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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İlahiyatçı Muhammet Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor

İlahiyatçı Muhammet Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor

Cenazeden görüntü

Hastane Cenaze Profesör İlahi Cenaze Namazı 

-Katılımcılardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İlahiyatçı profesör Muhammet Emin Saraç’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii’ne getirildi.
Önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlahiyatçı Profesör Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor. Fatih’teki evinden alınan cenazesi Fatih Camii’ne getirilen Saraç, öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze namazına yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un da katılması bekleniyor.
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