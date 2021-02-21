İlahiyatçı Muhammet Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüntü

-Tansu Çiller’den görüntü

-Numan Kurtulmuş’tan görüntü

-Binali Yıldırım’dan görüntü

-Fahrettin Koca’dan görüntü

-Yekta Saraç’ın babasının tabutunun başında beklemesi

-Ali Koç’tan görüntü

-Cenaze Namazının Kılınması



( İSTANBUL )- Cumhurbaşkanı Erdoğan:- “Kendisi tüm İslami ilimlerde hep öncülük etti” İSTANBUL



- İlahiyatçı Profesör Muhammet Emin Saraç, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlahiyatçı Profesör Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazına Saraç’ın oğulları YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, iş adamı Fatih Saraç ve aile yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve Tansu Çiller, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski bakanlardan İsmet Yılmaz, Faruk Çelik, Veysel Eroğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç başta olmak üzere çok sayıda isim katıldı.

Cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul eden YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın sık sık babasının tabutunun başında beklediği görüldü.

"Bizim için en büyük mutluluk uzun yıllar ona talebelik yapmaktı"Cenaze töreninde kısa bir dua okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Özellikle Fatih Camii’nde pazar sabahları yaptığı dersleri unutmamız mümkün değil. Bizim için en büyük mutluluk uzun yıllar ona talebelik yapmak, elinden icaze almaktı” diyerek cemaatten helallik aldı.“Kendisinden çok ama çok istifade ettim”Cenaze namazında daha sonra kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hocamızı İmam Hatip Okulu dönemimden itibaren tanıdım, tanıyorum. O günden son dönemde yaşadığı sıkıntılarına kadar zaman zaman fırsat buldukça ziyaretlerine gittim. Ziyaretlerimde de kendisinden çok ama çok istifade ettim. Ömrü bir muhaddis olarak gerek tefsir ilminde, fıkıh ilminde olsun tüm İslami ilimlerde hep öncülük etti. Hep bu noktada ön aldı. Biz teskiyede de ifade edildiği gibi kendisini hep bir muhaddis, bir müfessir olarak iyi bildik, iyi tanıdık” dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabutu bir süre omuzladı. Muhammet Emin Saraç’ın cenazesi Fatih Camii haziresine defnedildi.



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