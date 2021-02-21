Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İlahiyatçı Muhammet Emin Saraç’ın cenazesi evinden alındı

İlahiyatçı Muhammet Emin Saraç’ın cenazesi evinden alındı

Cenazenin alınması

Hastane Cenaze İlahi Cenaze Namazı 

-Yakınlarından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İlahiyatçı Profesör Muhammet Emin Saraç’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere evinden alınarak Fatih Camii’ne götürüldü. Önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlahiyatçı Profesör Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor. Saraç’ın cenazesi Fatih’teki evinden alındı. Cenaze aracıyla Fatih Camii’ne götürülen Saraç için öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Cenazenin alınması sırasında evinin yakınında çok sayıda yakınları ve sevenleri hazır bulundu. Saraç’ın cenazesinin namazın ardından Fatih Camii haziresine defnedilecek.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement