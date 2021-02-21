İlahiyatçı Muhammet Emin Saraç’ın cenazesi evinden alındı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İlahiyatçı Profesör Muhammet Emin Saraç’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere evinden alınarak Fatih Camii’ne götürüldü. Önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlahiyatçı Profesör Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor. Saraç’ın cenazesi Fatih’teki evinden alındı. Cenaze aracıyla Fatih Camii’ne götürülen Saraç için öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Cenazenin alınması sırasında evinin yakınında çok sayıda yakınları ve sevenleri hazır bulundu. Saraç’ın cenazesinin namazın ardından Fatih Camii haziresine defnedilecek.



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