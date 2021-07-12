Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
İlahiyat Fakültesi öğrencileri öksüz ve yetim çocuklarla bayram alışverişinde buluştu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İlahiyat Fakültesi öğrencileri öksüz ve yetim çocuklarla bayram alışverişinde buluştu

İlahiyat Fakültesi öğrencileri öksüz ve yetim çocuklarla bayram alışverişinde buluştu

Etkinlikten görüntü

Alışveriş Yetim Çocuklar Bayram Alışverişi Bayram Alışverişi Öğrenciler 

-Çelik'in açıklaması
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'da bir grup İlahiyat Fakültesi öğrencisinin başlattığı ihtiyaç sahibi öksüz ve yetimlere bayram alışverişi organizasyonu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde gerçekleşti.İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin başlattığı ihtiyaç sahibi öksüz ve yetimlere bayram alışverişi organizasyonu Altındağ ilçesi Siteler semtinde bir mağazada başladı.
Yardım etkinliği ile ilgili bilgi veren İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sümeyra Çelik, “Bu işe kendi harçlıklarımızla başladık, daha sonra kelebek etkisi gibi çevremizde yayılmaya başladı” dedi.
“Profesyonel bir şey değil ama güzel insanlar ile yola çıktık" diye Çelik şöyle devam etti:" Yetişkin bireyler bunu bir şekilde idare ediyor. Ama çocukları çok mazlum bu konuda. O yüzden bu fırsatları biz oluşturma niyetindeyiz. İnşallah muvaffak oluruz."Etkinlikte, 150-300 arası çocuğun giydirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı