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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
İl Milli Eğitim Müdürü otizme dikkat çekmek için kamera karşısına geçip, şarkı söyledi

İl Milli Eğitim Müdürü otizme dikkat çekmek için kamera karşısına geçip, şarkı söyledi

Milli eğitim müdürünün de yer aldığı klip

( ISPARTA ) ISPARTA

Psikoloji Milli Eğitim Müdürlüğü Sparta Öğretmenler Öğretmen 


- Isparta’da İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, otizme dikkat çekmek amacıyla kamera karşısına geçti, şarkı söyledi.

Isparta’da valilik, milli eğitim müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı işbirliğiyle 4-7 Şubat 2021 tarihleri arasında Otizm Kongresi gerçekleştirilecek. Çevrim içi olarak gerçekleştirilecek olan kongrede otizm üzerine çalışan çocuk ve ergen psikiyatri, pediatri, nöroloji, özel eğitim, psikoloji, psikiyatri, ergoterapi, psikolojik danışma ve rehberlik ile diğer meslek alanlarındaki uzmanların katılımlarıyla bebeklikten erişkinliğe her yönüyle otizm hastalığı ele alınacak.Kongre öncesinde otizme olan farkındalığı artırmak için söz ve müziğini SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yıldız Mutlu Yıldız’ın yaptığı “Hastalık Değil Farklılık” adlı çalışma seslendirildi. Şarkıyı seslendirenler arasında İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz da yer aldı. Ayrıca İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Güçlü SDÜ Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Işık ve müzik öğretmenleri de şarkı için kamera karşısına geçti.
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