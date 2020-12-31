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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
İl dışından gelenlere PCR testi uygulanıyor

İl dışından gelenlere PCR testi uygulanıyor

Uygulama noktası araç durdurma

Karantina Trol 

-Uygulama noktası kontroller
-Uygulama noktası PCR testi yapılan vatandaşlar

( BARTIN ) BARTIN

- Korona virüs salgınına karşı Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan karar doğrultusunda il dışından kente gelenlere PCR testi uygulanması başladı.
Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kent genelinde korona virüs vaka yayılım hızının düşürülmesi amacıyla kente İl dışından giriş yapan vatandaşlara PCR testi uygulanmasına karar verdi. Alınan karar doğrultusunda kent girişlerindeki uygulama noktalarında kolluk kuvvetlerince HES kodu sorgulaması yapılan vatandaşların ateşleri de ölçülürken İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince PCR testleri gerçekleştiriliyor. Kontrollerde vatandaşların kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri sisteme kaydedilip aynı gün içinde çıkan PCR test sonuçlarına göre pozitif çıkanlar ve temaslıları karantina yurtlarına sevk ediliyor. Kentte mahalle ve köy muhtarları aracılığıyla da İl dışından gelen vatandaşların bilgileri İl Sağlık Müdürlüğüne iletiliyor. Filyasyon ekiplerince adreslerinde ziyaret edilen vatandaşlardan da PCR testi alınıyor. Test sonuçları pozitif çıkan vatandaşlarla temaslıları uygulama kapsamında karantina yurtlarına sevk ediliyor.
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