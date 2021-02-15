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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İkranur’u 14 yaşındaki amcası öldürdüğünü itiraf etti

İkranur’u 14 yaşındaki amcası öldürdüğünü itiraf etti

arşiv

( GİRESUN )- Suçunu itiraf eden 14 yaşındaki amca Sinan T: "Oyun oynuyorduk, sinirlendim, İkranur'u ağzını elimle kapatarak nefessiz bırakarak öldürdüm; Ablam ile daha sonra dereye gidip attık" GİRESUN

Termal Kamera Büyükbaş Hayvanlar Avcılık Büyükbaş Hayvan Çapraz Sorgu 


- Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra evlerine 7 km uzaklıktaki derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’yi 14 yaşındaki amcasının ağzını eliyle kapatıp nefessiz bırakarak öldürdüğü ve dereye de ablası ile birlikte attıkları ortaya çıktı. Giresun İl Jandarma Komutanlığı ve Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri ile Ankara'dan gelen Jandarma Genel Komutanlığınca oluşturulan özel jandarma birimlerince yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla Cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla İkranur’un dedesi N.T., halaları S.T., Ayşe T., S.T., amcaları Sinan T. (14), A.T. ve kuzeni A.T olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Bulancak ilçe Jandarma Karakolunda 3 gündür çapraz sorguya alınan akrabalarından 5'i serbest bırakılırken, olayı gerçekleştirdiklerini itiraf eden küçük amcası Sinan T. (14) ve ona cesedi dereye atmak için yardım eden halası Ayşe T. yoğun güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde ilk olarak olay yerinde İkranur'u nasıl öldürdüklerini anlattılar. Ardından abla ve kardeşi Bulancak Adliyesi'ne getirildi.
Savcılıktaki ifadelerinde İkranur'u olay günü oyun oynarken kızdığı ve sinirlendiği için ağzını eliyle kapatıp nefessiz bırakarak öldürdüğünü itiraf eden 14 yaşındaki amca Sinan T. olay sonrası ablası Ayşe T. ile birlikte cesedi dereye attıklarını söyledi.

Sinan T. nöbetçi savcılıktaki ifadesinin ardından cinayet suçundan, abla Ayşe T. de 'yardım yataklık ve delilleri karartmak' suçundan tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Giresun’un İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde 27 Haziran 2020 günü evinin yakınındaki bahçede 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince ailesine haber verildi.
Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. İz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile aranan İkranur’un cansız bedeni evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde bulunmuştu. (AB-AŞ-Y)
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