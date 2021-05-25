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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İkra Nur cinayeti davasında ilk duruşma yapıldı

İkra Nur cinayeti davasında ilk duruşma yapıldı

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( GİRESUN )- İkra Nur Tirsi’nin öldürülmesiyle ilgili tutuklu bulunan amcası ve halası ilk ifadelerinde kabul ettikleri cinayet suçunu, mahkemedeki ilk duruşmada reddetti GİRESUN

Küçük Kız Diana Hapis Cezası Halas Cinayet 


- Giresun'un Bulancak ilçesinin İcilli köyünde yaklaşık 1 yıl önce öldürülerek dereye atılan İkra Nur'un ölümü ile ilgili geçtiğimiz Şubat ayında tutuklanan öz amcası ve halasının yargılanmasına bugün başlandı. Bulancak ilçesinin İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran'da kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 kilometre (kuşbakışı 1 kilometre) uzaklıktaki İncirli mevkiindeki derede bulunmuştu. Sürdürülen soruşturma kapsamında 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili amcası S.T (14) ile halası A.Ç (26), 15 Şubat tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen ilk duruşmaya, sanıklardan amca S.T. tutuklu bulunduğu Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumu'ndan, halası A.Ç. ise Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Mahkeme heyeti tarafından sanıklara haklarındaki iddianame kendilerine okunurken, sanıkların ilk savunmaları da alındı. Sanıklar, S.T ile A.Ç. üzerlerine atılı bulunan suçu reddederek ilk ifadelerinin baskı altında alındığını ileri sürdüler. Duruşma tanık ifadelerinin alınması ve eksikliklerin giderilmesi için 16 Temmuz tarihine ertelenirken, sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar verildi.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki sanık için ayrı ayrı hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamelerde, amca S.T. için "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 12 ila 15 yıl, hala A.Ç için de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. (AB-ÖS-Y)
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