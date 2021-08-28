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İkna yoluyla teslim olan PKK’lı aileleriyle buluşturuldu
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İkna yoluyla teslim olan PKK’lı aileleriyle buluşturuldu

İkna yoluyla teslim olan PKK’lı aileleriyle buluşturuldu

Aile ile buluşma

Evlat Nöbeti Güvenlik Güçleri Terör Örgütü Sağlık Ekipleri Teslim Olan Terörist 

-Genel ve detay görüntü

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ta polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu. Şırnak’ta Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist, ailesiyle bir araya geldi. Şırnak’ta terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçleri, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerle de görüşerek evlatlarına kavuşmaları için yoğun çaba sarf ediyor. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışmayla 7 yıl önce terör örgütü PKK'ya katılan M.Ü'nün terör örgütünden kaçarak, Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. M.Ü, işlemlerinin sürdüğü Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ailesiyle buluşturuldu. M.Ü, yıllar sonra annesine sarıldı. Buluşma sırasında duygulu anlar yaşandı. Anne Üstek fenalaştı, sağlık ekipleri müdahale etti. Teröristin emniyetteki işlemleri devam ediyor. HDP'nin Şırnak il binası öndeki evlat nöbetinde bulunan ailelerden Emine Üstek evladına kavuşmasi 42. haftada gerçekleşti. Buluşmaya anne Emine, baba Ömer ve iki Ağabisi katıldı.

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