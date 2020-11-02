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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İkizlerin cansız bedenlerine ulaşıldı

İkizlerin cansız bedenlerine ulaşıldı

CESETLERİN ÇIKARILMASI

( İZMİR )- Bir kedi enkazdan canlı olarak çıkartıldı İZMİR

Sağlık Ekipleri 


- İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalan 16 yaşındaki ikizler Çağrı ve Sayra Alpgündüz'ün cansız bedenlerine ulaşılırken, enkazdan bir kedi de 80 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde enkaz altında kalan 16 yaşındaki ikizler Çağrı ve Sayra Alpgündüz'ün cansız bedenlerine ulaşıldı. Ayrıca Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, bir kediyi 80 saat sonra canlı olarak çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 18 kişinin sağ olarak kurtarıldığı Rıza Bey Apartmanı'nda vefat eden kişi sayısı 26'ya yükseldi.
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