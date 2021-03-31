Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İkizdere'de heyelana maruz kalan evler yıkılacak

İkizdere'de heyelana maruz kalan evler yıkılacak

drone görüntüsü

Bild Kalp Krizi 

-Evlerden detaylar

( RİZE -DRONE)- İlçenin Ayvalık köyündeki "Oturulamaz" raporu verilen 3 evde kalan vatandaşlar evlerini tahliye edecek RİZE

- Rize’nin İkizdere ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen heyelan sonrasında zarar gören 1 ev için yıkım kararı, 2 ev için ise yıkım gerçekleşene kadar tahliye kararı alındı. Heyelan ilçeye bağlı Ayvalık köyünde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Sağanak yağışlar sonrasında heyelan meydana gelen heyelan nedeniyle 3 yıl uğraşarak inşaatını tamamladıktan 2 gün sonra yaşanan heyelanda Tozkoparan ailesi ve 2 akrabasının evi zarar gördü. Heyelanı gören Ömer Tozkoparan ise henüz 2 gün kalabildiği evin alt kısmının kayarak boşalmasına neden olduğunu görünce ise kalp krizi geçirmişti. AFAD Rize İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonra bölgede zarar gören Ömer Tozkoparan’a ait ev ile 2 akrabasının evinde risk oluşturduğu için ‘Oturulamaz’ kararı verildi.
Yapılan çalışmaların neticesinde alt kısmındaki kayalar kayarak tamamen boşalan Ömer Tozkoparan’a ait 3 katlı ev hakkında yıkım kararı çıkartılırken 2 akrabasının evi hakkında ise ‘Yıkım gerçekleşene kadar oluşacak risklerden dolayı tahliye’ kararı alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement